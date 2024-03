L’incidente ieri sera a Udine.

Incidente ieri sera poco dopo le 22 a Udine. Ferita una donna alla guida di una Mini che percorrendo via Marco Volpe, in direzione della Via Micesio, urtando il cordolo rialzato posto al limitare della carreggiata, ha perso il controllo dell’auto ed è finita contro lo spigolo destro della Torre di Porta Villalta

La donna , una 59enne residente a Udine, è stata trasportata all’ospedale per accertamenti, ma fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco, un equipaggio del 118 e l’automedica.