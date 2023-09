Esce di strada e l’auto prende fuoco, carabiniere lo salva dalle fiamme

L’incidente questa notte a Udine.

Incidente questa notte intorno alle 2 a Udine, in via Diaz incrocio con via della Vittoria. Un uomo alla guida di una vettura ha perso il controllo dell’auto che si è incendiata.

Immediati i soccorsi. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Udine. L’uomo è stata estratto dall’abitacolo della vettura in fiamme da un carabiniere.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona, poi trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.