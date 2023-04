Doppio incidente sulle strade del Friuli: due persone ferite

Oltre al tamponamento in via Ciconi a Udine sono ltri due gli incidenti con feriti accaduti questo pomeriggio sulle strade del Friuli.

Nel primo caso a Corno di Rosazzo un’auto è uscita di strada e sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con un’ambulanza. Fortunatamente la persona coinvolta ha riportato solo lievi ferite.

Un altro incidente stradale è accaduto in via Sottopovolo a Latisana. Anche in questo caso le persone coinvolte hanno riportato ferite lievi, con una persona che è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Latisana.