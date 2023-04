L’incidente nel pomeriggio a Udine.

Incidente questo pomeriggio in via Ciconi a Udine dove si è verificato un tamponamento tra due auto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno prestato le cure alle due persone ferite, fortunatamente non in maniera grave. Entrambe sono state trasportate all’ospedale di Udine, rispettivamente in codice verde e in codice giallo precauzionale. Sul posto per i rilievi la polizia locale.