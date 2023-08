Si infortuna alla caviglia e non riesce a risalire: scattano i soccorsi

I soccorsi in località Curnila a Vito d’Asio.

I Vigili del fuoco di Spilimbergo e la squadra Speleo Alpino Fluviale di Pordenone sono intervenuti verso le 10 e 40 in località Curnila a Vito d’Asio per una persona infortunatasi alla caviglia nei pressi dello specchio d’acqua ed impossibilitata a risalire il centinaio di metri che li separava dalla strada.

I pompieri giunti sul posto hanno imbarellato la persona ferita e trasportata sulla apposita barella da trasporto fino al piano stradale dal quale ha provveduto a raggiungere autonomamente l’ospedale.

Sul posto anche i volontari del soccorso alpino.