Lavoratori in nero nel centro massaggi: scatta la chiusura

I controlli dei carabinieri nel centro massaggi di Cervignano.

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) insieme ai colleghi della stazione di Cervignano del Friuli hanno condotto un’operazione che ha portato alla chiusura di un centro massaggi gestito da cittadini cinesi.

I militari, dopo accurati accertamenti e controlli, hanno riscontrato diverse irregolarità all’interno dell’attività di Cervignano del Friuli. La principale violazione riguardava l’impiego di lavoratori in nero, un fenomeno sempre più diffuso che compromette il regolare svolgimento delle attività commerciali e sfrutta i lavoratori stessi.

I carabinieri hanno identificato alcuni dipendenti privi di regolare contratto di lavoro, in palese violazione delle normative vigenti. Oltre al lavoro in nero, sono emerse anche criticità per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.