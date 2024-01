Natale al museo, a Udine i visitatori crescono del 30%

Ottimi dati nei musei per quanto riguarda i visitatori nel periodo di Natale a Udine.

Udine punta sulla promozione della rete museale civica. E i primi dati relativi agli ingressi del periodo festivo sono incoraggianti. Sono particolarmente positivi infatti i numeri che arrivano dalle biglietterie ai musei cittadini durante il periodo di Natale. Secondo le analisi degli uffici comunali del settore Cultura, le visite totali nel periodo che va dal 26 dicembre al 7 gennaio sono state infatti 3.474. Un aumento del 30,65% rispetto all’anno precedente, quando, nel periodo dal 25 dicembre all’8 gennaio, le visite erano state 2.659.

Bene Casa Cavazzini e il Castello.

Un dato significativo che premia le collezioni permanenti e le esposizioni allestite dai Civici Musei, trainati in particolare dall’ottima performance di Casa Cavazzini. Il Museo di Arte Moderna e Contemporanea ha doppiato i risultati dell’anno scorso, facendo registrare un eloquente + 118% e un totale di 1.576 visitatori.

In crescita anche le presenze del Castello con il 20,7% in più rispetto al 2022. Un ruolo fondamentale nella crescita dei visitatori è sicuramente esercitato dalle due esposizioni allestite in questo momento nelle gallerie cittadine, ovvero “Pittori del Settecento tra Venezia e Impero. Arte attraverso i territori del Friuli Venezia Giulia” e “ Gino Valle – La professione come sperimentazione continua”.



“Sono segnali sicuramente positivi, intendiamo lavorare anche su questo per il futuro”, ha commentato l’Assessore a Istruzione e Cultura Federico Pirone. “Siamo fortunati ad avere in città un patrimonio artistico, architettonico e museale di tutto rispetto, abbiamo il dovere di valorizzarlo e di farlo conoscere sia alla comunità friulana sia nelle sue potenzialità turistiche, anche in forme nuove e più capaci di rivolgersi ad un pubblico mitteleuropeo, sfruttando la posizione centrale del Friuli“, queste le parole dell’Assessore.