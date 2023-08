I carabinieri intervengono dopo la lite tra i vicini, 73enne li insulta: denunciata

E’ successo ieri a Udine.

Attimi di tensione ieri sera in via Cividale a Udine quando una 73enne è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire le generalità.

Tutto è nato per una lite tra vicini culminata con l’intervento delle forze dell’ordine per cercare di riportare la situazione alla normalità. A questo punto i carabinieri di Udine si sono trovati di fronte ad una sfuriata a dir poco sorprendente. Una donna anziana, identificata come una 73enne udinese, ha rivolto insulti e minacce agli ufficiali che cercavano di calmarla e identificare le persone coinvolte nella disputa. La donna è stata quindi denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.