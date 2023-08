Poste Italiane è il fil rouge del loro amore: dal primo incontro a oggi, quando festeggiano la nascita del loro primo figlio, Edoardo. A suggellare il lieto evento da neo genitori (nonché colleghi perché entrambi dipendenti di Poste Italiane) Alberto Troccoli, referente commerciale di zona a Udine e Olga Troiano, specialista consulente mobile a Udine, è arrivato il regalo di Poste Italiane: un cofanetto giallo colmo di prodotti per l’infanzia, utili per dedicare al piccolo le migliori attenzioni, a marchio Chicco e Fiocchi di Riso del gruppo Artsana,

Il primo incontro.

Il “pacco giallo” è soltanto l’ultimo tassello di un mosaico di amore iniziato nel 2016, quando Alberto ha incontrato per la prima volta Olga: “Originario di Foggia, mi ero trasferito da poco meno di un anno a Udine, dove avevo iniziato a lavorare per Poste Italiane – racconta – Olga, originaria di Salerno, si era appena trasferita in città per lo stesso motivo. Eravamo due fuorisede alle prese con una nuova avventura lavorativa e la scoperta di un territorio che non conoscevamo, ma che abbiamo subito iniziato ad apprezzare. A qualcuno può sembrare poco romantico, ma la scintilla è scoccata nell’Ufficio postale di Udine Centro tra contratti, pacchi e raccomandate. Mi è bastato uno sguardo per capire che Olga era la mia “lei”. Per lei è stato meno automatico, ma sono stato fortunato. Nel 2019 ci siamo sposati e da qualche settimana stringiamo tra le nostre braccia Edoardo, il nostro primo figlio, 4 chili di amore puro”.

L’iniziativa di Poste Italiane.

Nato nel segno di Poste Italiane, il lieto evento non poteva che ricevere la “benedizione” del “Fiocco Giallo”, l’iniziativa che ha l’obiettivo di offrire un sostegno concreto ai neogenitori e celebrare il nuovo arrivo nella grande famiglia di Poste. Mamma Olga e papà Alberto hanno ricevuto in dono un pacco giallo contenente prodotti per la cura e igiene personale, capi d’abbigliamento per i primi mesi, biberon, fino all’indispensabile dispositivo antiabbandono per l’auto di mamma e papà, obbligatorio già dal 1° ottobre 2018.

L’iniziativa di Poste Italiane, che si rivolge a tutti i dipendenti neogenitori, ha avuto un grande successo. A pochi giorni dal lancio, infatti, sono già 252 le richieste, per bambini già nati o attesi tra luglio e agosto, con una partecipazione che vede coinvolte fino ad oggi 19 regioni, 67 province e 170 comuni, di cui 28 Piccoli Comuni.