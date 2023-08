Il premio per la linea Risorgimento 5 del ristorante Il Mulino di Zoppola

Grande successo per la linea di prodotti “Risorgimento 5” del ristorante Il Mulino di Zoppola, che comprende un gin, un vermut, un aperitivo e un amaro.

Caratterizzata da esperienza, creatività, ricerca, tradizione e qualità, “Risorgimento 5” ha recentemente ricevuto un prestigioso riconoscimento al The WineHunter Award 2023 di Merano, evento di risonanza nazionale dedicato non solo al mondo dei vini, ma anche agli spirits. Questa gamma di prodotti è l’espressione del duro lavoro e della dedizione dello staff guidato da Daniele Lecinni, proprietario del ristorante.

I premi.

Il vermut ha ottenuto il diploma “Rosso”, mentre gin, amaro e aperitivo hanno ricevuto l’ambito riconoscimento “Gold”. Ma questi non sono gli unici premi ottenuti dalla linea: solo qualche mese fa, a gennaio, il gin “Risorgimento 5” ha conquistato la medaglia d’oro ai World Gin Awards 2023 di Londra, affermandosi come il migliore gin d’Italia.

“Siamo soddisfatti – dichiara Daniele Lecinni – per questo ulteriore riconoscimento, che certifica la qualità del nostro lavoro. Credo che il The WineHunter Award sia il concorso più prestigioso che si tiene in Italia per il settore: i premi che ci sono stati conferiti, quindi, dimostrano, una volta di più, che abbiamo una linea di prodotti di qualità eccellente. Per quanto concerne il gin, dopo la medaglia d’oro conquistata a Londra, è un’ulteriore certificazione del fatto che è tra i più buoni d’Italia“.

la linea Risorgimento 5.

“Risorgimento 5” comprende quattro prodotti: aperitivo (infuso con erbe); amaro (macerato di officinali); ginepro (distillato con botaniche); vermut (vino con aromi). A parte per il gin, che mescola botaniche friulane e mediterranee, gli altri preparati sono per il 90 per cento made in Friuli. La linea è prodotta dalla Liquoreria Friulana di Spilimbergo; bottiglie ed etichette sono invece state create dallo Studio Marco Viola di Udine.

Il premio Winehunter.

Il The WineHunter Award è il premio di eccellenza e alta qualità assegnato annualmente a prodotti vitivinicoli e culinari, ai distillati e alle birre. Il premio viene attribuito a prodotti nazionali e internazionali che, a seguito di un’attenta valutazione, raggiungono un punteggio minimo di 90 punti su 100, e garantisce al consumatore finale la qualità superiore del prodotto.