Si sente male vicino alla casa forestale della Candaglia: soccorsa una 14enne

La 14enne è stata trasportata in ospedale.

Alle ore 14 e 45 di oggi, 9 settembre 2023 la sala operativa dei Vigili del fuoco di Pordenone è stata contattata dalla Sores per il soccorso ad una 14enne, che aveva avuto un malore in nei pressi della casa forestale della Candaglia, nel territorio comunale di Polcenigo.

Immediatamente è stata attivata la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale che, una volta ricevute le coordinate del punto esatto dell’intervento lo hanno raggiunto con i loro mezzi fuoristrada. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno supportato il personale sanitario, che era giunto poco prima con l’ elicottero, ad imbarellare la giovane e a trasportarla a braccia, per alcune centinaia di metri, fino al punto dove si trovava l’elicottero sul quale la ragazza è stata caricata per essere trasportata all’ospedale per i controlli del caso.