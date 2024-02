Malore fatale durante l’escursione sul Monte Carso: chi è la vittima

Maurizio Fermeglia è stato soccorritore e Rettore dell’Università di Trieste.

E’ Maurizio Fermeglia l’uomo che ha perso la.vita questo pomeriggio a seguito di un malore mentre era in escursione sul Monte Carso. Classe 1955, per diversi anni capostazione della stazione di Trieste del Soccorso Alpino, delegato regionale dello stesso Soccorso Alpino ed ex rettore dell’Università di Trieste.

La chiamata è arrivata dalla Sores intorno alle 13.30. Allertata la stazione di Trieste del Soccorso Alpino, I Vigili del Fuoco e l’elisoccorso regionale. A trovare l’uomo, che era solo, è stato un escursionista austriaco, il quale ha cominciato a gridare aiuto ed è stato udito da altri due giovani escursionisti uno dei quali studente di medicina. Questi ha potuto iniziare il massaggio cardiaco fino al sopraggiungere dei soccorritori, 8 tecnici, che hanno proseguito con il massaggio fino all’arrivo dell’elicottero, senza purtroppo riuscire a salvarlo.

Una volta constatato il decesso da parte del medico di bordo e ottenuto il nulla osta alla rimozione della salma, quest’ultima è stata prelevata dal secondo elicottero.