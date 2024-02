Nasce WWF Fvg, in prima linea per la salvaguardia dell’ambiente

Sono ormai più di quarant’anni che il WWF opera nel territorio della nostra Regione, in prima fila da sempre per combattere battaglie che riguardano la tutela dell’ambiente e la conservazione della sua biodiversità. Ricordiamo solamente le più recenti come la campagna di mobilitazione civica contro l’acciaieria Aussa Corno nella laguna di Grado e Marano e quella contro la costruzione dell’ovovia in Bosco Bovedo a Trieste.

In un’epoca in cui si parla spesso di disinteresse e sfiducia dei giovani per la situazione politica e sociale e di crisi del volontariato, il WWF nella nostra Regione racconta una storia diversa: la presenza di uno zoccolo duro, quello del WWF Trieste da cui nasce il nuovo assetto organizzativo, sostenuto da un Consiglio direttivo composto principalmente da under 30 e il cui presidente, Pietro Boniciolli, è un classe ’98. A tutto questo va ad aggiungersi anche l’attivismo di WWF Young che affianca e supporta l’OA locale coinvolgendo i giovani tra i 18 e i 35 anni, principalmente universitari, in attività proprie oppure in condivisione.

Non è quindi una nuova Organizzazione di Volontariato quella che nasce in questi giorni, ma una nuova forma organizzativa, con un nuovo statuto, un presidente giovane e ambiziosi obiettivi di crescita e diffusione capillare nelle zone più sensibili del territorio regionale. Per rappresentare già da oggi, come già in passato, un presidio sempre vigile per la salvaguardia del nostro patrimonio naturalistico.

“Questa riorganizzazione vuole essere un nuovo punto di partenza per noi – commenta il neopresidente Boniciolli – . Siamo da anni un bel gruppo coeso, fatto di persone giovani e più esperte, studenti e importanti professionisti del settore, tutti in campo con energie fresche e professionalità per affrontare le sfide del riscaldamento globale in un mondo sempre più complesso e specializzato. Oggi ci rivolgiamo a tutte le persone sensibili ai temi dell’ambientalismo per chiedere di diventare i nostri occhi, le nostre orecchie, le nostre braccia in tutto il territorio della nostra bellissima Regione. Un appello quindi, dalla Carnia a Muggia, a contattarci per conoscerci meglio e capire come potremmo lavorare insieme per portare avanti i nostri valori”.

WWF FVG ha come soggetto normativo di riferimento WWF Italia e ne condivide regole e campagne. Alcuni dei focus per il 2024 saranno la promozione della transizione per il contrasto del cambiamento climatico e la sensibilizzazione delle istituzioni nella tutela della natura, con un occhio alle prossime elezioni europee.

“Uno dei valori e delle missioni più importanti per noi è di farci ascoltare, oltre che da un target istituzionale anche dalle giovani generazioni per diffondere sempre più una cultura condivisa di cura e salvaguardia della natura”, Conclude Bonicioll È proprio su questa scia che nasce nel 2024 la campagna del WWF nazionale “Our Values” per diffondere conoscenza e promuovere una maggiore sensibilità attraverso le attività educative. Strumento fondamentale della nuova campagna è la piattaforma One Planet School, che promuove in maniera gratuita e accessibile percorsi dedicati a docenti, operatori, studenti e cittadini attivi, un innovativo sistema educativo e formativo sui diversi temi trasversali, interdisciplinari e sinergici, della conoscenza e della conservazione attiva della natura.