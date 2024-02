Trasportata in gravi condizioni all’ospedale, Mara Zanini è morta nel pomeriggio di martedì.

Reana del Rojale piange la scomparsa di Mara Zanini, 48enne originaria di Braulins, morta martedì all’ospedale di Udine dopo essere stata colta da un malore nel sonno nella notte tra il 29 e il 30 gennaio. Quella notte Mara si è sentita male e il marito Simone Marcis, accanto a lei, ha subito prestato i primi soccorso chiamato prontamente l’ambulanza. Nonostante gli sforzi congiunti, Mara è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove purtroppo è deceduta nel pomeriggio di martedì.

Nata il 26 luglio 1975 a Braulins, una frazione nel comune di Trasaghis, Mara Zanini ha trascorso la sua infanzia in quel piccolo angolo di mondo. Dopo il matrimonio con Simone Marcis nel 2015, si era trasferita nel paese natale del marito, Reana del Rojale. Una donna di cuore, Mara lavorava come operaia in un’azienda di Feletto Umberto.

Il funerale di Mara Zanini sarà celebrato sabato alle 11 nella chiesa parrocchiale di Braulins, partendo dalla casa funeraria Benedetto di Gemona. Il rosario sarà recitato venerdì alle 19 nella stessa chiesa. Mara lascia oltre al marito Simone, il padre Avelino, il fratello Christian e la cognata Katia.