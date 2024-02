Alla CDA Talmassons non riesce l’impresa: Perugia vince 3-0

La CDA Talmassons cede alla Bartoccini Fortinfissi Perugia.

Finisce in semifinale il sogno della CDA Talmassons FVG che cede alla Bartoccini Fortinfissi Perugia subendo una sconfitta per 3-0. La CDA Talmassons che inizia il match con lo starting six che ha contraddistinto le ultime giornate di campionato: Eze in regia, Piomboni ad agire come opposto, Hardeman e Populini schiacciatrici, Eckl e Costantini centrali con Negretti libero.

Primo set che vede subito partire forte Perugia, 5-2 con Cogliandro che dimostra subito l’ottimo stato di forma. Primo parziale che vede la CDA in difficoltà, mentre Perugia al contrario capitalizza quasi tutte le transizioni offensive, Le padrone di casa mettono subito grande distanza tra le parti (13-5; 17-8) fino ad arrivare anche sul +10. Traballi trova l’attacco che chiude un primo set a senso unico, 25-15.

Dal secondo set arriva la reazione della formazione friulana, che ribatte colpo su colpo alle padrone di casa. Nella fase centrale del parziale Perugia trova solo un punto di vantaggio, fino al 13-12. Poi buon break di tre punti consecutivi della formazione di coach Giovi che tenta l’allungo. La CDA fa valere il suo muro sulla fast di Bartolini, ma Montano si mette in proprio e regala alla Bartoccini il massimo vantaggio del set (21-16). Dopo un tentativo di recupero da parte della CDA Talmassons, questa volta è Cogliandro a chiudere il set, con una fast che vale il 25-20.

Nel terzo set la CDA Talmassons prova a reagire con le unghie e con i denti. Hardeman trafigge il muro di Perugia, 1-2 CDA. Perugia però difende su ogni pallone e concretizza gli attacchi vincenti. 10-4 sulla palla out di Eckl, con la formazione umbra che prova a scappare. Le friulane fanno ricorso a tutte le proprie energie per provare a riaprire il match: fast vincente di Eckl per il 17-13. Due punti consecutivi di Montano ristabiliscono le distanze. Sul 20-14 arrivano due ace di fila di Cogliandro, che avvicinano Perugia al match. CDA Talmassons che trova poi cinque punti consecutivi, costringendo Perugia al time out. Le padrone di casa murano l’attacco friulano e si conquistano cinque match point. Dopo aver annullato i primi due, la CDA sbaglia al servizio e la gara si chiude sul 25-21 e 3-0 finale.

Al termine della gara arrivano le parole di coach Leonardo Barbieri, che commenta così la gara di oggi: “Complimenti a Perugia per la prestazione, perfetta in tutti i fondamentali. Noi ci abbiamo provato, ma di fronte abbiamo trovato un avversario di grande caratura. Da friulani dispiace non aver raggiunto la finale di Trieste. Resta la soddisfazione per aver raggiunto la semifinale e aver centrato la pool promozione” Ad accedere alla finalissima sarà dunque la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Per la CDA Talmassons FVG, il cammino proseguirà invece in Pool Promozione, partendo dalla trasferta di Domenica 4 Febbraio contro la CBF Balducci HR Macerata.

Bartoccini Fortinfissi Perugia 3 – 0 CDA Talmassons FVG (25-15/25-20/25-21)