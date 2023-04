Il furto nella notte a Martignacco.

Si aggira intorno ai 150mila euro il valore del bottino che i ladri sono riusciti a rubare nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 aprile alla Freud di Martignacco che che si occupa della produzione di frese e accessori per lavorare il legno e il metallo.

Sette i quintali di materiale fatti sparire dai ladri che, per compiere il furto, hanno utilizzato un furgone rubato in precedenza ad un’altra azienda per poi fuggire senza lasciare traccia. Ad accorgersi del furto, questa mattina, sono stati alcuni dipendenti e l’episodio è stato denunciato ai carabinieri che ora stanno indagando per individuare i responsabili.