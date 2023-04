Dopo qualche giorno di riflessione dalla proclamazione degli eletti, il sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton ha annunciato i nomi e le deleghe degli assessori che siederanno accanto a lei in giunta e dei consiglieri che supporteranno in specifiche attività e compiti. Il sindaco seguirà in prima persona: personale, sport, istruzione, politiche per la famiglia e associazionismo.

I componenti della giunta di Fiume Veneto.

Donatella Azzaretti: assessore con delega alle politiche sociali, cultura e pari opportunità. Azzaretti, già assessore dal 2018 al 2023, ricoprirà anche la carica di vicesindaco.

Roberto Corai, già assessore al comune di Fiume Veneto dal 2000 al 2004 e dal 2018 al 2023, viene riconfermato assessore, con delega ai lavori pubblici, informatizzazione a cui si aggiungono i referati all’edilizia privata ed urbanistica.

Sara Pezzutti, già assessore nello scorso mandato, avrà le deleghe alle politiche agricole ed ambientali, tra cui l’ecologia, il ciclo dei rifiuti e il benessere animale.

Michele Cieol, anche lui riconfermato, seguirà le politiche finanziarie e di sviluppo economico, tra cui i rapporti con enti e società partecipate, le attività produttive e commercio, i bandi nazionali ed europei.

Eugenio Mortillaro, nominato a gennaio del 2023 assessore alla sicurezza dopo una lunga carriera nell’arma dei Carabinieri durante la quale ha guidato, fino al dicembre scorso, la Stazione di Fiume Veneto, viene riconfermato sempre alle politiche della sicurezza con l’aggiunta della delega alla viabilità.

Alessandro Arnoldi è il nuovo assessore alle manutenzioni, patrimonio comunali e alla Protezione Civile, della quale è volontario dal 2004, ed ha ricoperto negli ultimi cinque anni, fino allo scorso autunno, il ruolo di coordinatore del gruppo comunale.

Accanto alla giunta, nella giornata di domani il Sindaco Jessica Canton conferirà anche delle deleghe specifiche ai consiglieri comunali di maggioranze Denis Dario, Daniele Rizzetto, Alessandro Zannese, Maria Elena Zonta, Fulvio Drago, Marco Bertoldo, Stefano Mutton.

“Sono molto soddisfatta della squadra – dichiara il Sindaco Jessica Canton – che, insieme a me, avrà l’importante compito di amministrare per altri 5 anni il comune di Fiume Veneto. Abbiamo un programma concreto ed ambizioso da realizzare e, per farlo, vogliamo mettere in campo tutte le nostre esperienze e competenze, sulle quali i cittadini ci hanno rinnovato la fiducia.”