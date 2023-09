Rotta balcanica, 36 migranti irregolari fermati dai carabinieri

I migranti sono stati fermati dai carabinieri.

Sono in tutto 36 i migranti irregolari fermati questa mattina intorno alle 9 dai carabinieri sulla statale 52 nei pressi del ponte sul fiume Fella, nel tratto che collega Amaro a Venzone.

I Carabinieri, nell’ambito delle loro attività di sorveglianza e controllo del territorio, hanno notato diverse persone che procedevano in gruppetti lungo la strada statale. Al momento dell’intercettazione, non erano in possesso dei documenti. Dopo essere stati fermati, i migranti irregolari sono stati immediatamente accompagnati in caserma per le procedure di identificazione.