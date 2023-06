Mucca scivola nel dirupo a Paularo, salvata dai vigili del fuoco

La mucca è stata portata in salvo dai vigili del fuoco.

Sono servite 9 ore di lavoro alla squadra SAF ( Speleo Alpino Fluviale) del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tolmezzo, per raggiungere e portare in salvo un bovino che a 300 metri a valle della malga Turia nel comune di Paularo, era scivolato in un dirupo rimanendovi bloccato sul fondo senza possibilità di risalire.

Su richiesta del proprietario della mucca alle 8 di mercoledì 14 giugno i Vigili del fuoco carnici hanno iniziato le operazioni di soccorso e dopo aver raggiunto l’animale, che era bloccato nel dirupo dal giorno precedente, hanno iniziato le complesse operazioni per la preparazione del recupero. Anche grazie al fondamentale aiuto dei titolari, padre e figlio, di un azienda di Paularo che si occupa del taglio della legna, che trovandosi in zona per la loro attività hanno fornito mezzi e collaborazione, i Vigili del fuoco hanno creato una piazzola dalla quale è stato poi possibile recuperare il bovino.

Successivamente i vigili del fuoco hanno assicurato alla mucca uno speciale imbrago per il recupero di animali di grossa taglia che è stato agganciato al cavo, lungo 50 metri, dell’elicottero della protezione civile, partito dalla base di Tolmezzo, che ha trasportato l’animale fino ad un punto sicuro dove, una volta liberato, da parte dei Vigili del fuoco, dall’imbrago è stato riconsegnato al proprietario.