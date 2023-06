Alla scoperta del Food Porn in Friuli Venezia Giulia

Dopo aver attraversato l’Italia da nord a sud, isole comprese, il team di Italy Food Porn è riuscito a sbarcare nella regione del Frico e deI Cjarsons: il Friuli Venezia Giulia. L’azienda verticalizzata nel food, leader nell’Influencer marketing, ha già iniziato il 2023 col botto con l’apertura di Italy Food Porn Veneto, Italy Food Porn Genova e il rilancio di Italy Food Porn Torino. Adesso è alla scoperta dei piatti più goduriosi del territorio friulano.

Nuova rubrica, nuovo frontman. A tenere le redini del neonato progetto c’è il giovane Erik Battistel, 28 anni e originario di Gorizia. Attualmente vive a Sagrado. Ha frequentato l’istituto ENFAP FVG indirizzo elettricista ed ha lavorato per diverse aziende occupandosi di sicurezza e antincendio. A questo si aggiunge la passione per il cibo e per la fotografia, elementi imprescindibili per entrare a far parte della famiglia di Italy Food Porn.

Cos’ha da offrire una regione come il Friuli a livello di food?

“Il Friuli è una regione ricchissima. È l’unica in Italia ad avere tutti i tipi di paesaggi: montagne, colline, pianure e mare. Di conseguenza offre tutta una gamma di piatti che vanno dal famoso frico della Carnia alle sarde in savor della Laguna di Grado. Nelle grandi città possiamo trovare ristoranti di alta cucina, mentre nei paesi gli agriturismi offrono dei piatti più rustici ma sempre buoni e di qualità. Non si può visitare il Friuli senza assaggiare qualche affettato e formaggio tipico, senza aver provato i vini e le grappe friulane più rinomate”, ha spiegato Erik.

Quali sono gli obiettivi della pagina?

“L’obiettivo che mi pongo nella creazione di questa pagina dedicata al Fvg è quello di dimostrare al pubblico quanto la mia regione abbia da offrire a livello di esperienze culinarie. È una regione un po’ sottovalutata e sconosciuta per i più, ed è per questo che la pagina potrebbe avere molta risonanza mediatica. L’obiettivo è far conoscere nuovi posti mai visti nella nostra nazione”.

Oltre agli obiettivi di crescita sui social, cosa intende offrire questa nuova rubrica?

“Vorrei impegnarmi nel progetto Italy Food Porn, in quanto ho una grande passione per la cucina e il cibo. Al pubblico che ci segue potrei offrire delle recensioni veritiere e divertenti, come richiede questo format”.

Ci puoi dare qualche anticipazione su cosa vedremo nelle prossime settimane?

“Vi dico solo che vorrei provare a realizzare dei contenuti interessanti che possano portare la gente ad appassionarsi alla cucina friulana. Vorrei portare i follower in posti nuovi dove magari non sono mai stati, e soprattutto diversificare le immagini e i Reels pubblicati sulla pagina”.