La neve in Friuli.

Dopo un periodo secco, anche relativamente alle piogge, torna la neve sulle montagne del Friuli anche a quote relativamente basse. per questa mattina si prevedono nevicate anche a quote di 700 metri e con possibilità di ghiaccio al suolo.

Nevicate copiose anche a Sappada, Forni di Sopra e sullo Zoncolan. A Tarvisio ha cominciato a nevicare dalle 11 circa. Per il momento, non fa registrare disagi per il traffico veicolare. I quantitativi maggiori sono a Est (30/40 cm).mentre sono previste nevicate da deboli a moderate in giornata.

Il grado di pericolo valanghe è 3 (marcato) sulle Alpi Giulie e nell’area del Canin: oltre il limite del bosco sui pendii ripidi a tutte le esposizioni sono possibili valanghe sia spontanee sia provocate, quest’ultime sulle pendenze più elevate anche al passaggio di un singolo escursionista. I fenomeni sono in genere di medie dimensioni, tuttavia non si escludono, sulle pendenze più elevate dei versanti settentrionali, distacchi anche di grandi dimensioni. Sulle Alpi Carniche, sulle Prealpi e sotto il limite del bosco, le precipitazioni nevose sono più scarse, le valanghe sono di dimensioni minori e pertanto il pericolo è 2 (moderato).

La situazione comunque dovrebbe migliorare per la giornata di domani con cielo nuvolo e precipitazioni deboli, mentre da lunedì è previsto cielo variabile e poco nuvoloso.

