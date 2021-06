Il bollettino coronavirus in Fvg.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.990 tamponi molecolari sono stati rilevati 19 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,48%. Sono inoltre 1.648 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi, per una percentuale di positività dello 0,55%.

Oggi si registra un decesso pregresso e solo una persona risulta ricoverata in terapia intensiva, mentre i ricoveri in altri reparti scendono a 34. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.791, con la seguente suddivisione territoriale: 815 a Trieste, 2.008 a Udine, 675 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 92.901, i guariti clinici 5.661 e le persone in isolamento scendono a 4.706.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.094 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.236 a Trieste, 50.659 a Udine, 20.970 a Pordenone, 13.029 a Gorizia e 1.200 da fuori regione.

