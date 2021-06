La giornata ecologica ad Artegna.

Domenica 13 giugno, dalle 10 alle 17, si terrà ad Artegna un evento molto apprezzato da tutti coloro che hanno a cuore la salvaguardia dell’ambiente: si tratta della “Trash Challenge”, una vera e propria “sfida all’ultimo rifiuto” organizzata dai ragazzi Scout del paese.

Chi vorrà aderire, dovrà seguire sostanzialmente una regola: fotografarsi in un luogo pieno di spazzatura e, dopo avere liberato la zona dai rifiuti, immortalarsi nuovamente nello stesso luogo ripulito. L’iniziativa si svolgerà in maniera molto flessibile, dal momento che i partecipanti saranno liberi, a seconda della loro disponibilità, di scegliere l’ora di arrivo e la durata del loro intervento. Sarà possibile partecipare come singoli, in coppia o come gruppo (per un massimo di sei persone).

L’obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero di persone possibile in un’azione diretta e concreta che, oltre ad essere utile di per sé, porta alla sensibilizzazione verso la tematica ambientale, e ad una maggiore conoscenza di quella che può essere la condizione reale del territorio in cui viviamo.

Per partecipare sarà necessaria l’iscrizione, da effettuare compilando il modulo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_bIEkiZvp2i9g8eqC2lCjWu9UWSrA6fzgS7_TlxGiktW6kg/viewform.

Il numero telefonico comunicato sarà utilizzato per fornire ai partecipanti lo stand nel quale recarsi, dove saranno dispensati guanti, sacchi e una mappa.

