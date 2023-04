Omicidio di Udine, ecco le immagini delle telecamere che inchiodano Macchi

Le immagini delle telecamere a Udine.

Sono le 5 e 5 minuti quando Bruno Macchi, a bordo di una bicicletta, entra nella Galleria ex Capitol di Udine. A riprenderlo una telecamera che da su via Ermes di Colloredo. Dopo 4 minuti un’altra telecamera riprende un uomo da lontano, con addosso gli stessi vestiti: una maglia bianca, giacca con il cappuccio, pantaloni scuri e scarpe bianche.

Quattro minuti per uccidere Luca Tisi con decine di coltellate. Macchi, che ha confessato l’omicidio, si è diretto poi verso la roggia per poi tornare nei pressi della galleria e fuggire. Video risultati fondamentali per gli investigatori, che hanno potuto confrontare le immagini con quelle di altre telecamere in città, per dare un volto e un’identità all’aggressore.

Il video