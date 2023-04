Omicidio a Udine, chi è l’uomo trovato morto nella galleria dell’ex Capitol

Chi è la vittima dell’omicidio di Udine.

Si chiamava Luca Tisi, originario di San Vito al Tagliamento, era nato nel 1964, e chi frequentava la zona dell’ex cinema Capitol, tra via Volontari della libertà e via San Daniele, a Udine, lo conosceva bene. Il suo corpo ormai senza vita è stato notato, all’alba di oggi, sabato, da una passante, che ha subito dato l’allarme.

Ma per Luca, purtroppo, non c’era più niente da fare. La polizia al momento non esclude alcuna ipotesi sulle cause della morte, anche se sul corpo del 59enne sarebbero state trovate diverse ferite, la cui natura rimane ancora da chiarire, ma che sarebbero segno inequivocabile di un’aggressione. A fornire qualche dettaglio sull’omicidio potrebbero essere le telecamere di sorveglianza della zona.

Luca era quello che si definisce un senzatetto. A sentire le testimonianze raccolte intorno alla zona dove è stato ritrovato, era una persona gentile, frequentatore abituale della galleria dell’ex cinema Capitol, dove spesso si fermava, accompagnato dall’inseparabile valigia, a passare la notte. Non chiedeva denaro, non importunava nessuno, racconta chi lo ha visto. A volte si fermava a fare colazione al bar vicino alla galleria, tanto chi gli offriva un cappuccino lo trovava sempre. O faceva la spesa, come poteva, al Despar. In città, a Udine, era arrivato con il primo lockdown, e nessuno conosceva bene la sua storia. Quel che appare certo è che Luca aveva saputo farsi voler bene da chi lo incontrava, anche solo per un cenno di saluto. Fino a questa ultima drammatica notte.