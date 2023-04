Con la Porsche abbatte un cartello stradale e scappa: rintracciato

Abbatte un cartello stradale con la Porsche e scappa, ma la polizia locale Cellina-Meduna lo rintraccia.

Sbatte contro un cartello stradale e scappa, ma la polizia locale lo rintraccia. La polizia locale Cellina-Meduna è infatti riuscita a individuare un automobilista che si era dato alla fuga dopo aver danneggiato un cartello della segnaletica stradale sulla rotonda di Fratta. L’incidente è avvenuto sabato scorso di sera, quando il conducente di una Porsche ha colpito il palo che sosteneva un cartello dell’aiuola spartitraffico della rotonda all’ingresso della città, per poi scappare.

Purtroppo per lui però una delle nuove telecamere di sorveglianza installate recentemente dall’amministrazione comunale di Maniago, proprio in corrispondenza dello snodo viario, ha registrato la scena. Gli agenti della polizia locale Cellina-Meduna, attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere, sono riusciti a individuare l’auto responsabile del danno e a ricostruire il percorso del veicolo. Violazioni commesse comprese. La visione dei filmati ha portato alla scoperta dell’identità del conducente della Porsche, al quale saranno notificate le sanzioni previste per le infrazioni commesse, così come gli addebiti per i danni causati alla segnaletica stradale.