La questione delle pietre scomparse dal forte di Osoppo.

Le pietre che erano scomparse dal forte di Osoppo potrebbero essere state ritrovate in una proprietà privata. Le autorità stanno continuando le indagini per accertare la veridicità di questa informazione. La questione intanto finisce a Roma, ed è stata anche oggetto di discussione nella seduta del consiglio comunale di giovedì sera, con il gruppo civico di opposizione “Ora per domani” che ha sollevato la questione.

I cittadini di Osoppo avevano segnalato che alcune persone stavano portando via le pietre dal forte. Il sindaco Luigino Bottoni ha risposto ricordando che l’amministrazione comunale aveva già denunciato la scomparsa di una trentina di pietre ai carabinieri nei mesi scorsi. Successivamente, i carabinieri avevano effettuato un sequestro ma l’intera questione è ancora al vaglio delle autorità giudiziarie che dovranno stabilire se le pietre trovate corrispondono a quelle scomparse dal forte.

Nel frattempo la Soprintendenza è stata contattata per verificare se le pietre individuate fanno effettivamente parte del complesso del forte di Osoppo. Dopo la denuncia dell’amministrazione comunale, la questione è stata portata all’attenzione del Ministero della Cultura a Roma dal momento che il forte di Osoppo è un monumento di interesse nazionale.