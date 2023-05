Il panino con la salsiccia? Non più di 5 euro. Un piattino di mortadella? Circa 4 euro. La birra? La Forst, quella ufficiale delle alpini, 5 euro. Mentre per un bicchiere di vino rosso, il classico “taglio”, la media è di 2 euro. Prezzi politici o quasi per mangiare e bere, in questi giorni, all’Adunata degli Alpini di Udine. A parte qualche eccezione, che non fa la regola, da piazza Primo Maggio, dove sono allestiti gli stand ufficiali a i bar del centro non si è registrata nessuna impennata dei prezzi.

Conferma di quanto il Friuli sia accogliente e di quanto gli alpini facciano parte del nostro Dna. Passeggiando tra i locali e scorrendo i tanti gazebo allestiti, che offrono dal frico agli arrosticini, si percepisce il forte abbraccio della città. Un abbraccio scandito a ritmo di musica, dalla voce dei cori e dal profumo dell’immancabile griglia. Non possono mancare, infatti, le costine arrostite e le salsicce. Per assaggiarle servono, però, circa 15 euro.