Una grande festa ha riempito Udine per tutta la giornata per l’Adunata degli Alpinie 30 persone sono state soccorse per malori nella notte. Nel pomeriggio la sfilata per le vie del centro cittadino delle tre Bandiere di guerra dell’8° reggimento alpini, del 14° Reparto Comando e Supporti Tattici, del 3° Artiglieria e lo stendardo del reggimento Piemonte Cavalleria, che davanti al Municipio, in piazza della Libertà, sono state accolte dal saluto del sindaco Felice De Toni.

“La città abbraccia gli alpini – ha detto il sindaco – anche perché Udine è città alpina per antonomasia” e ha parlato della grande capacità organizzativa e dello slancio solidale dell’associazione in molti frangenti passati e presenti, in particolare nell’intervento decisivo nel post terremoto del 1976. Ha ricordato anche come quella di Udine sia la quinta Adunata in città, i cui principali simboli sono splendidamente riassunti nel manifesto dell’Adunata, insieme a quelli del Friuli.

I soccorsi all’Adunata

Ci sono stati anche oltre 30 gli interventi sanitari nel corso della scorse notte, gestiti dagli infermieri della Sores. In tutti i casi si è trattato di malori. Per 5 persone è stata necessario il trasporto in ospedale, ma le condizioni non sono, comunque, gravi.

Il programma di sabato 13 maggio

Oggi, sabato 13 maggio, in programma alle ore 10:30 l’incontro tra il Presidente Ana, Cdn, Sezioni all’estero, delegazioni Ifms e i militari stranieri al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (via Trento, 4); alle ore 13:00 il lancio dei paracadutisti (se il tempo lo permetterà) al Campo sportivo Clocchiatti (via delle Fornaci, 16); alle ore 17:00 la S. Messa nella Cattedrale S. Maria Annunziata (piazza del Duomo, 1) e alle ore 18:30 il saluto del sindaco di Udine e del presidente nazionale Ana a tutte le autorità, al Cdn e ai presidenti di Sezione al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.