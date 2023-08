Rischia di annegare in mare: gravissimo un uomo di 60 anni

L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Un uomo di 60 anni di età è stato soccorso questo pomeriggio dal personale medico infermieristico dopo che ha rischiato di annegare. E’ successo a Trieste, ai Bagni Lanterna nel settore maschile.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e quello dell’automedica, mentre è stata allertata anche la Capitaneria di Porto.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo che è stato trasportato in codice rosso, in gravi condizioni, all’ospedale di Cattinara, con l’ambulanza con il medico dell’automedica a bordo.