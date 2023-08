Entrano in casa mentre la famiglia dorme: rubano soldi e gioielli

Il furto a Cividale.

Furto nella notte tra sabato 12 e domenica 13 agosto in un’abitazione in strada di Mezzana a Cividale del Friuli. I malviventi sono riusciti ad entrare in casa, mentre la famiglia stava dormendo, portando via gioielli e denaro.

Al momento del furto infatti in casa si trovava l’imprenditore di 69 anni, insieme alla moglie e ai suoi nipotini. I ladri sono riusciti ad entrare dalla porta del garage, mettendo in atto una rapida ma silenziosa ricerca delle stanze. Sono stati rubati circa 200 euro in contanti oltre ai gioielli. Le indagini sul caso sono state subito avviate dai carabinieri di Cividale, che stanno cercando individuare i colpevoli anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona.