Una donna è stata arrestata per rapina impropria

Ruba dei cosmetici in negozio e, per scappare, minaccia e spintona la vigilante. Ma la sua fuga non è durata a lungo: la donna, infatti, è stata arrestata dai carabinieri del Comando Stazione di Trieste Rozzol.

Nei giorni scorsi, infatti, i militari coordinati dal P.M. Federico Frezza, hanno tratto in arresto per rapina impropria una donna triestina, classe 1980, già conosciuta alle forze dell’ordine.

La donna aveva nascosto nella borsa alcuni trucchi, rubandoli da Coin e Upim in Corso Italia, ma era stata notata da un’addetta alla vigilanza che l’aveva fermata all’esterno del negozio. Una volta vistasi scoperta, l’aveva minacciata e spintonata dandosi poi alla fuga per le vie della città.

La fuga, però, si è conclusa in piazza Goldoni dove è stata fermata dai militari chiamati dalla stessa vigilanza. Nella sua borsa sono stati rinvenuti prodotti cosmetici di vario genere per un valore di oltre 600 euro. La donna è stata posta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.