Lorenzo D’Alonzo è stato investito da un’auto ieri sera

Era operatore socio sanitario all’Ospedale di Pordenone, Lorenzo D’Alonzo, il giovane di 28 anni che ieri sera è stato investito da un’auto mentre era in bici in viale Grigoletti a Pordenone.

Il ragazzo, abruzzese, originario di Atessa e arrivato a Pordenone per lavoro, stava tornando a casa dopo aver finito il suo turno come Oss nel reparto di Chirurgia, quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, è stato travolto dalla macchina guidata da un addetto alle consegne per un ristorante del posto. Fin da subito le condizioni di D’Alonzo erano risultate gravissime ed era stato trasportato d’urgenza al nosocomio, dove è morto poco dopo il ricovero.

I mezzi incidentati sono stati sequestrati e la Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, indagando il conducente della vettura, illeso e negativo all’alcoltest; si tratta di un atto dovuto per consentire ulteriori accertamenti.