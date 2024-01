L’uomo rubava le mance dei clienti, ma è stato bloccato dalla polizia.

La Questura di Udine, nella mattinata di giovedì 11 gennaio 2024, ha individuato e denunciato un cittadino italiano di origini tunisine, di anni 35, resosi responsabile del furto delle mance in tre esercizi pubblici di questa città.

Sulla scorta della segnalazione giunta da una dipendente del caffè Beltrame di via Rialto, dove l’uomo aveva appena compiuto la sua ultima scorribanda, gli operatori si sono messi prontamente sulle sue tracce, intercettandolo in via Leopardi, nei pressi dell’autostazione cittadina.

A seguito della perquisizione del trentacinquenne, gli agenti hanno rinvenuto diverse monete ed un taglierino. Poco distante dal luogo del controllo, invece, altro personale di polizia nel frattempo giunto sul posto, ha trovato il contenitore delle mance precedentemente sottratto dal bar di viale Rialto.

Gli altri furti.

Gli accertamenti successivi eseguiti con il personale del Comando della Polizia Locale di Udine e l’esame delle immagini di videosorveglianza fornite dagli stessi esercenti, hanno consentito di ricondurre al trentacinquenne italiano altri due furti, commessi nei giorni precedenti al bar Dusci di via Paolo Sarpi e al caffé Hausbrandt di via delle Erbe. Anche in quel caso il soggetto era riuscito ad impossessarsi dei contenitori delle mance riposti sui banconi dei due esercizi, senza farsi scorgere dal personale, ma non sfuggendo all’occhio delle telecamere della videosorveglianza.

Il soggetto, già peraltro gravato dalla misura del divieto di ritorno nel Comune di Udine, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per furto in continuazione, per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e per la violazione della misura di prevenzione, avendo egli fatto ritorno in questa città senza giustificazione alcuna.