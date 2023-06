Prima rubano la borsetta con le chiavi, poi sparisce l’auto: il furto a Lignano

Il furto ieri sera a Lignano.

Prima le hanno rubato la borsetta con dentro le chiavi e poi le hanno preso anche l’auto. E’ accaduto nella tarda serata di ieri a sul lungomare di Lignano e vittima del furto una donna di 46 anni.

La donna, ignara dei rischi che si nascondevano dietro una momentanea disattenzione, ha lasciato la sua borsa incustodita per un breve periodo di tempo, fornendo così ai malintenzionati l’opportunità di agire. I ladri sono quindi riusciti a rubare la sua borsetta, contenente le chiavi dell’auto, per poi appropriarsi del veicolo stesso. Il valore totale del furto è stato stimato intorno agli 8.000 euro.

L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili del furto. Sono in corso gli accertamenti volti a reperire informazioni utili, come testimonianze e registrazioni di telecamere di sicurezza nelle vicinanze, che possano aiutare a identificare i responsabili.