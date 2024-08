Le ricerche di Carmela Ponticelli, scomparsa da domenica pomeriggio.

Ore di apprensione a Gemona del Friuli per la per la scomparsa di Carmela Ponticelli, giovane di 25 anni. Carmela si è allontanata dalla sua abitazione nel primo pomeriggio di domenica, lasciando la sua famiglia e i suoi amici in un profondo stato di ansia. Carmela ha i capelli rossi, di corporatura e altezza media, Carmela è stata vista per l’ultima volta a bordo della sua Lancia Ypsilon nera, con targa CV285FW.

A lanciare un appello alla cittadinanza è stato anche il sindaco di Gemona del Friuli, Roberto Revelant. Chiunque possa fornire notizie utili è invitato a contattare le autorità competenti. Le segnalazioni possono essere fatte alla stazione dei Carabinieri di Gemona al numero 0432 982129, oppure alla centrale operativa della Compagnia di Tolmezzo al numero 0433 43470. Anche la famiglia ha reso disponibile un contatto diretto per eventuali informazioni: +39 338 4512130.