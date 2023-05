Scontri allo stadio Friuli, scarcerato un tifoso napoletano

Il giudice non ha convalidato l’arresto.

Il giudice non ha convalidato l’arresto per il giovane tifoso napoletano di 22 anni che avrebbe partecipato agli scontri post Udinese-Napoli armato di cintura. Il giovane aveva deciso lo stesso di venire in Friuli per seguire la squadra partenopea, nonostante su di lui pendesse il provvedimento dell’obbligo di dimora.

Finita la partita il giovane sarebbe anche entrato sul terreno della Dacia Arena armato di cintura, e prendendo parte agli scontri tra i tifosi. Il giovane è anche accusato della violazione di violazione di due Daspo, il primo di otto anni rilasciato dal questore di Firenze nel febbraio 2020, e il secondo di cinque anni emesso dalla Questura di Napoli all’inizio dello stesso anno.

Dopo la partita, il ragazzo ha partecipato ad una rissa con altri tifosi, armato di una cintura. Questo comportamento gli ha fatto guadagnare Nonostante questo, il giudice non ha convalidato l’arresto sollevato dubbi sulla sua validità e ha concesso al giovane di scontare la pena ai domiciliari.