Serie di furti nella Bassa Friulana, altre due case svaligiate dai ladri

Ancora furti nella Bassa Friulana.

Ancora una volta, la Bassa Friulana è teatro di una serie di furti che stanno mettendo in allarme la comunità locale. Nel tardo pomeriggio di sabato 23 dicembre, due abitazioni, a Rivignano Teor e Palazzolo dello Stella, sono state prese di mira da una banda di ladri, il cui modus operandi sembra essere sempre lo stesso.

Non è escluso che si tratti della stessa banda responsabile di altri furti avvenuti nei giorni precedenti in diverse località, tra cui Torviscosa, Palmanova, Pocenia e Porpetto. In quei casi, i malviventi hanno colpito cinque abitazioni con un approccio identico, forzando gli infissi per introdursi nelle case e rubare contanti e gioielli di valore.

I residenti delle due ultime località colpite, Rivignano Teor e Palazzolo dello Stella, hanno scoperto il furto una volta rientrati a casa, dando immediatamente l’allarme alle autorità competenti. I carabinieri sono intervenuti sul posto per avviare le indagini, che includono l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

I ladri sono entrati forzando gli infissi e, una volta all’interno, hanno rovistato negli armadi e nei cassetti, portando via denaro contante e gioielli di famiglia di valore. Da una prima stima, il bottino a Rivignano Teor ammonta a circa 1000 euro, mentre a Palazzolo dello Stella supera i 3 mila euro.