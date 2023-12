Incidente a Cassacco, auto finisce contro un muretto e si ribalta

Incidente questo pomeriggio a Cassacco.

Incidente questo pomeriggio in via Udine a Cassacco dove un’auto è andata a sbattere contro il muretto e si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno prestato le prime cure alla donna coinvolta nell’incidente: le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Presenti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dell’auto e della zona dell’incidente, mentre le forze dell’ordine si sono occupate dei rilievi. Durante le operazioni di soccorso, si sono verificati inevitabili rallentamenti al traffico.