Il danno ammonta a circa 70mila euro.

Ladri in azione nella notte a Pasian di Prato dove è stata presa di mira un’Audi RS6, noleggiata da un’azienda di Milano Brianza. Hanno rubato tutto ciò che si poteva compresi i fanali, l’impianto frenante e la calandra anteriore.

Il furto è avvenuto nella serata di sabato primo aprile, in via Bologna e il danno totale ammonta a circa 70mila euro. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Martignacco nella mattinata di domenica 2 aprile da un 31enne che aveva noleggiato l’autovettura. In corso le indagini dei carabinieri che stanno cercando di individuare i responsabili. Al momento non sono emersi particolari indizi, ma un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.