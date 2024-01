Arrestato un 31enne.

E’ stato individuato il responsabile di almeno 9 furti negli ultimi mesi ai danni di alcuni locali di Pordenone e provincia. Dopo le indagini la polizia ha arrestato D.R. cittadino italiano 31enne già noto alle forze dell’ordine.

Le autorità hanno contestato al malvivente tre furti al ristorante “Materia prima” nelle giornate del 26, 31 ottobre e 5 novembre, uno al Rust Hosteria del Mundo il 2 novembre, uno al bar Carmen il 30 dicembre, uno allo Yes Bar il 2 gennaio e tentati furti alla sala giochi “Perseo” il 21 dicembre, alla gelateria “Amore Bio” e alla Parrucchieria “Elisa Perez arte capelli”, entrambi commessi la notte di Capodanno.

Il modus operandi del ladro era sempre lo stesso: dopo aver scelto il suo obiettivo, il giovane agiva velocemente, rompendo vetrate e porte d’ingresso con calci e spallate. Una volta dentro, si impossessava del fondo cassa e di altri oggetti di valore prontamente reperibili, per poi fuggire. L’individuazione del sospetto è stata possibile grazie all’attenta analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza delle attività commerciali colpite e delle vie circostanti da parte della Squadra Volante. La polizia scientifica ha poi rilevato anche alcune impronte digitali dell’uomo in uno dei sopralluoghi.

Il pubblico ministero ha presentato al giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Pordenone, una richiesta di ordinanza di custodia cautelare in carcere, che è stata eseguita nella tarda serata del 22 gennaio.

Le indagini però non si fermano qui. Il 31enne è stato denunciato in stato di libertà per altri quattro episodi, e sono in corso ulteriori accertamento per capire se il 31enne è responsabile di altri furti, anche al di fuori della provincia, con modalità analoghe.