Si ferisce con la pistola del compressore, 30enne in ospedale

Incidente domestico a Tavagnacco.

Un uomo di circa 30 anni di età è stato soccorso questo pomeriggio a seguito di un incidente domestico accaduto nelle pertinenze di una abitazione di Tavagnacco.

Per cause in corso di accertamento, mentre stava utilizzando una pistola a pressione è rimasto accidentalmente ferito al naso. A dare l’allarme, chiamando il numero di emergenza Nue112, sono state le persone che erano con lui in quel momento. Gli operatori del Servizio della sala operativa di primo livello hanno transitato puntualmente la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto ambulanza e automedica. Le equipes sanitarie hanno preso in carico l’uomo che è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con una lesione importante al naso. Condizioni generali non gravi.