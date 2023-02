Ragazza accoltella il compagno dopo una lite a Udine

L’uomo si è recato ieri sera al pronto soccorso di Udine.

Sarebbe stato colpito con un coltello dalla compagna l’uomo di 38 anni che ieri sera si è recato al pronto soccorso con una ferita da taglio al torace. All’inizio l’uomo ha cercato di nascondere quanto accaduto al personale sanitario , ma dopo alle domande degli agenti della questura il 38enne ha dovuto cedere.

Secondo una prima ricostruzione è scoppiata una violenta lite tra il 38enne udinese e la compagna, una 25enne residente in città. Ad un tratto la giovane avrebbe preso un coltello ferendo il compagno, fortunatamente non in modo grave.

La polizia, giunta sul posto ha acquisito un coltello e nei confronti della giovane potrebbe scattare una denuncia per lesioni.