Il Terminal nord compie 15 anni: buoni sconto per i clienti

I 15 anni del parco commerciale Terminal Nord.

Il Parco commerciale Stop Shop Terminal Nord spegnerà 15 candeline. Per ringraziare i suoi visitatori ci sarà una doppia festa.

L’appuntamento sarà per il 15 marzo con il taglio della torta al centro della galleria dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. Una festa per grandi, ma soprattutto per i più piccoli, che potranno divertirsi con palloncini, truccabimbi (dalle 15 alle 19), goloso zucchero filato e tre spettacoli di magia comica tra le 15.00 e le 19.00. Poi tutti con il naso all’insù per ammirare i grandi palloni sospesi.

Ma la festa non finirà qui. In occasione dei 15 anni del Parco, infatti, Stop Shop Terminal Nord lancerà l’iniziativa “15 volte buoni”. A partire dal 15 marzo e ogni 15 del mese, fino a domenica 15 ottobre ritorna il già conosciuto cashback, lo shopping conveniente che il Parco ha già proposto in passato riscuotendo grande successo.

Stavolta cambierà solo la modalità. Ogni 15 del mese, infatti, a fronte di una spesa di 70 euro, i visitatori potranno recarsi al desk appositamente dedicato e, esibendo gli scontrini (che si possono cumulare purché ciascuno di essi sia ricevuto da punti vendita diversi) riceveranno 3 buoni sconto del valore di 5 euro ciascuno, da spendere entro i 7 giorni successivi.