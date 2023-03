Investito da un’auto mentre cammina, grave un giovane di 26 anni

L’incidente a Trieste.

Un ragazzo di 26 anni è stato soccorso nel primissimo pomeriggio di oggi a Trieste dopo essere stato investito da un’auto in via Giosuè Carducci. È stato segnalato come incosciente dalle persone che erano in quel momento sul posto e che hanno chiamato il Numero unico di emergenza

Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto gli equipaggi di un’ambulanza e di un’automedica. Il personale medico infermieristico ha preso il carico prontamente il giovane uomo che è stato intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale di Cattinara.