Nel furgone sono stati trovati 77 cuccioli.

Nei giorni scorsi personale del Settore di Polizia di Frontiera di Gorizia ha proceduto al controllo di un furgone, in ingresso nel Territorio Nazionale, nei pressi dell’ex valico confinario di Sant’Andrea a Gorizia.

A bordo del mezzo, condotto da un cittadino straniero di 46 anni, sono stati rinvenuti 77 cuccioli di cane di varie razze non in regola con la vigente normativa sul trasporto e l’importazione di animali da compagnia. Al termine delle operazioni i cuccioli sono stati sottoposti al vincolo del sequestro ed affidati ad idonea struttura in attesa di determinazioni da parte della competente Autorità Giudiziaria. Il conducente, invece, è stato denunciato a piede libero per violazione delle norme sull’importazione e sul commercio di cani.