Il Capodanno in piazza a San Vito al Tagliamento.

Un gradito ritorno grazie a Incanto di Natale, nuovo calendario natalizio del Comune di San Vito al Tagliamento: si tratta del Capodanno in piazza, una delle tante proposte nei giorni a cavallo tra vecchio e nuovo anno tra musica, teatro, divertimento per famiglie, luna park e proposte enogastronomiche delle casette e commercianti sanvitesi. Sul palco di piazza del Popolo a San Silvestro fino a dopo la mezzanotte si esibiranno con i più grandi successi delle ultime decadi i dj Saverio Pitton e Massimo Rossini con l’energia del Poma come vocalist. Ci sarà anche un video wall digitale collegato a un numero di cellulare al quale il pubblico potrà inviare messaggi e richieste di canzoni da inserire in scaletta.

“Stiamo rilevando grande interesse per le nostre proposte – spiega l’assessore alla Vitalità Andrea Bruscia – a partire dai giovani per i quali è stato studiato un programma dedicato: per esempio il 26 dicembre, una data per certi versi non facile vista la vicinanza con le celebrazioni natalizie, per il dj set di Broccoletti Pop sono stati oltre 600 in piazza, per una serata che si è svolta divertente e in sicurezza. Puntiamo a donare altro divertimento a Capodanno, con la festa che torna a impreziosire San Vito con questa modalità interattiva, molto moderna. In tutto sono oltre cento gli appuntamenti che proporremo in questo mese di programma e altri se ne stanno aggiungendo, come quello del 6 gennaio con l’arrivo della Befana”.

Incanto di Natale – Organizzazione a cura dell’Assessorato alla vitalità con il supporto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la collaborazione della Pro San Vito e Ascom – Confcommercio, oltre al contributo di Bcc Pordenonese Monsile e Consorzio Ponterosso Tagliamento.