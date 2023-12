Un’anziana di Udine vittima della truffa.

Ha ricevuto un finto sms dalla figlia che chiedeva soldi, ma in realtà era l’ennesima truffa. Vittima una donna di 81 anni residente a Udine.

Due giorni fa, la donna ha ricevuto un messaggio SMS sul suo cellulare che sembrava provenire dalla figlia. Nel messaggio, si chiedeva urgentemente un bonifico di mille euro, spiegando che c’era una situazione finanziaria difficile da affrontare. Senza esitazione e spinta dal desiderio di aiutare la propria famiglia, l’anziana ha eseguito il bonifico, pensando di inviare i fondi alla figlia.

Solo dopo aver completato l’operazione, la donna si è resa conto di essere caduta vittima di una truffa ben orchestrata. La figlia non aveva mai chiesto alcun aiuto finanziario, e l’SMS si è rivelato essere falso. Una volta presa coscienza della situazione, la vittima ha prontamente denunciato l’accaduto ai carabinieri. Sono ora in corso le indagini per rintracciare l’origine del messaggio e individuare i responsabili di questa truffa.