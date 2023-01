La tv è diventata in Hd anche in Friuli: cosa fare se non si vede?

Il nuovo standard della tv in Hd.

La vecchia tv è andata in pensione: da qualche giorno infatti anche in Friuli si guarda tutto in alta definizione, con il nuovo standard Mpeg-4. Ma c’è un problema: qualche vecchio televisore potrebbe non essere all’altezza del compito che lo aspetta. Che fare in quel caso?

Per capire se la tv ce la fa o no, è possibile eseguire un piccolo test: ci si può sintonizzare sul canale 100 della Rai, o 200 di Mediaset: se compare la scritta Test HEVC Main 10 vuol dire che va tutto bene, e l’apparecchio è in grado di leggere il nuovo standard. In caso contrario, bisognerà cambiare tv, o acquistare un decoder, decisamente meno costoso.