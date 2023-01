Violenza sessuale sulle alunne, prof di Udine condannato

Ex professore 64enne di Udine condannato per violenza sessuale.

Condannato a 2 anni e 6 mesi per violenza sessuale. E’ quanto stabilito dal giudice del tribunale di Udine nei confronti di un ex insegnante di 64 anni. Ma 21 dei 23 capi di imputazione a suo carico sono caduti: la condanna riguarda infatti solo quanto denunciato da 2 studenti dei 13 (12 ragazze e 1 ragazzo, tutti minorenni all’epoca dei fatti) che avevano raccontato di essere stati toccati nelle parti intime dall’ex prof dell’Isis Stringher.

Il pm aveva chiesto 11 anni e 1 mesi di reclusione, ma a rimanere in piedi, alla fine, sono rimasti solo gli episodi accaduti tra settembre 2016 e giugno 2018, secondo quanto raccontato da due ex allieve del 64enne, che sostenevano di essere state ripetutamente palpeggiate dall’uomo e che ora possono quindi procedere in sede civile per la quantificazione dei danni.